صحيفة ألمانية تنشر مقطعاً مصوراً يظهر جنوداً أردنيين يضربون جنوداً من ألمانيا و يبطحونهم أرضاً ! ( فيديو )

تحدثت وسائل إعلام ألمانية، عن شجار وقع بين جنود أردنيين وآخرين ألمان، عام 2014، في أفغانستان، حيث قام الأردنيون بضرب الألمان وإجبارهم على الانبطاح أرضاً.

وبثت مشاهد تظهر مشاجرة بين عسكريين ألمان حاولوا دخول منطقة عسكرية في مطار كابل، وأردنيين عاملين في قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان “إيساف”، المكلفة بحماية المنطقة.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، أول أمس الأربعاء، إن الجنود الأردنيين وجهوا سلاحهم تجاه العسكريين الألمان التابعين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقاموا بتهديدهم.

وأضافت الصحيفة أن “الجنود الأردنيين ضربوا العسكريين الألمان، وأجبروهم على الانبطاح أرضاً، وأن أحدهم تعرض للضرب حتى فقد وعيه”، على حد تعبيرها.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية الحادثة، على لسان متحدثها ينس فلوسدورف، الذي قال في مؤتمر صحفي، إن الشجار جرى في كانون الأول 2014.

وقال إن الجنود الألمان كانوا يرافقون ضابطاً رفيعاً في الناتو، ولدى محاولتهم دخول المنطقة الآمنة، اصطدموا مع الجنود الأردنيين، ما أدى إلى إصابة 4 عسكريين بجروح.

وأشار فلوسدورف إلى أن المنطقة سبق أن تعرضت لهجمات، وأن العسكريين فيها كانوا متوترين.

وذكر أن لجنة التحقيق التي شكَّلتها “إيساف”، مطلع 2015، اعتبرت أن “الجانبين على خطأ”. (ANADOLU)

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