صحيفة : الاستخبارات البريطانية ترغب بالتواصل مع ” مخابرات بشار الأسد ” بوساطة أمنية من ألمانيا أو إيطاليا

نقلت صحيفة “القدس العربي” عن مصدر أمني نظامي لم تسمه أن “شخصية أمنية أوروبية أبلغت دمشق (النظام) برغبة جهاز الاستخبارات البريطانية الخارجية (إم آي 6) بفتح قناة اتصال مع الاستخبارات السورية عقب التفجير الذي ضرب حفلاً غنائياً في مدينة مانشستر البريطانية”.

وقال المصدر، على حد زعم الصحيفة، إن الاستخبارات البريطانية “تريد تدقيق جملة من المعلومات الاستخبارية المشوشة لديه والتي تتعلق بشخصيات وجماعات جهادية تنشط على الأراضي السورية وتحديداً في ريفي مدينتي إدلب وحلب تنتمي لفرع تنظيم القاعدة في سوريا”.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدرها، أن الاستخبارات تتوقع “احتمال أن تتوفر لدى جهاز المخابرات السورية معطيات قد تساعد لندن على إغلاق بعض الحلقات المفقودة لديها عن تلك الجماعات أو الأشخاص الذين قد يهددون بريطانيا”.

وختمت بالقول إن “بريطانيا ربمان تكون راغبة في التواصل الأمني مع دمشق (النظام) عبر وساطة أمنية من دولة أوروبية قد تكون هذه الدولة إيطاليا أو ألمانيا”.

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