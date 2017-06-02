صحيفة تركية : قرابة مليون سوري يستفيدون من معونة الاتحاد الأوروبي شهرياً

قالت صحيفة “ديلي صباح” التركية بنسختها الألمانية، إن 810.000 لاجئ سوري في #تركيا يستفيدون من بطاقة كيزيلاي الاجتماعية (Kızılay Kart).

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن “بطاقة كيزيلاي” هي بطاقة بنكية خاصة للاجئين، تقدم لكل لاجئ مسجل في دائرة الهجرة، منحة بقيمة 100 ليرة تركية (25 يورو) في الشهر.

وذكرت أن البطاقة التي توزعها منظمة الهلال الأحمر التركي، تصدر بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن واحد من أكبر برامج المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي.

وقال مدير منظمة الهلال الأحمر التركي بيرم سيلفي إن “الأموال الموزعة منذ كانون الثاني تعد جزء من المساعدات الاجتماعية الموجهة للأجانب”.

وأضاف سيلفي: “نقوم في بداية الشهر بتحويل 100 ليرة تركية للشخص الواحد، و كل شهر يزداد عدد المستفيدين وعدد المتقدمين”.

ووفقاً لمنظمة الهلال الأحمر التركي، تم تسجيل 507321 لاجئ سوري ضمن إطار برنامج المساعدات الجديد للاندماج الاجتماعي، في حين يستفيد 150 ألف لاجئ سوري من هذا البرنامج في مخيمات اللاجئين.

ووفقا للسلطات، يوجد في تركيا ثلاثة ملايين سوري مسجل بشكل رسمي، وهذا الرقم يشكل نحو 45 في المئة من اللاجئين السوريين في المنطقة، بحسب الأمم المتحدة.

عكس السير