” علقة ساخنة ” بين محلل سياسي تركي و عبد الباري عطوان .. و الأخير يتهم تركيا بالتسبب بمقتل 500 ألف إنسان في سوريا ( فيديو )

” علقة ساخنة ” بين محلل سياسي تركي (باكير أتاجان) و عبد الباري عطوان .. و الأخير يتهم تركيا بالتسبب بمقتل 500 ألف إنسان في سوريا ( فيديو )
عكس السير
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” علقة ساخنة ” بين محلل سياسي تركي (باكير أتاجان) و عبد الباري عطوان .. و الأخير يتهم تركيا بالتسبب بمقتل 500 ألف إنسان في سوريا ( فيديو )
تضرب وكل مين بيجيبك وبعملك زلمة احترم قضيتك الفلسطينية شوي يامرتزق ياحثالةواحد حذاء لو استضافوا بيفهم اكتر منك ويحكي احسن منك تركيا يلي عندها محرقة للسوريين وبترميهم بالبراميل وبتعذبهم وبتشردهم وجابت حثالات المجوس والروس واللات لتهجرهم وتقتلهم ياعديم الاحساس شايف الله شو عميقبحك ومابتعتبر وسخ قذر