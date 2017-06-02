فالفيردي يعد بإحراز كل الألقاب الممكنة مع برشلونة

وعد المدرب الجديد لفريق برشلونة الاسباني لكرة القدم إرنستو فالفيردي اثناء تقديمه رسميا الخميس في مقر النادي الكاتالوني بإعادة النظر في اسلوب لعب الفريق، وحمله الى القمة “والفوز بكل الالقاب” الممكنة في الموسم المقبل.

وهنا بعض مما قاله فالفيردي في المؤتمر الصحافي:

* سؤال: كيف تقارب دورك الجديد؟

– جواب: “قلت لكم اني كنت اتطلع الى خوض تحد صعب، وهو الاكثر قوة. جميع المدربين الذين تعاقبوا على الفريق اعتمدوا اسلوبا مشابها، اسلوب برشلونة المعروف عالميا، مهما يكن من يلعب على ارضية الملعب. اعرف ذلك جيدا كوني لعبت هنا (بين 1988 و1990). علي ان اتكيف من جديد، او اعادة التكيف، بطريقة معينة. هدفي ان اغوص اكثر في هذا الاسلوب، عن طريق اعادة النظر به، ودفعه الى الامام”.

* سؤال: كيف يمكن تحسين طريقة لعب برشلونة خصوصا تلك التي تعتمد على تبادل الكرات؟

– جواب: “كشف التحسينات التي انوي القيام بها امر خطير، وحتى الآن لا يسعني الا ان اشكر سلفي (المدرب) لويس انريكي على ما قام به، وهو مدرب كبير. لدي فكرة عما اعتزم القيام به، ولا اقول انها افضل، بل باعتماد طريقة اخرى”.

* سؤال: لم يفز برشلونة هذا الموسم الا بكأس الملك والكأس السوبر الاسبانية. هل سيحقق نتيجة افضل في موسم 2017-2018؟

– جواب: “لا نستطيع دائما الفوز بكل شيء، رغم نياتنا في هذا الشأن. طموحنا للسنة المقبلة الفوز بكل المسابقات التي نشارك بها”

* سؤال: تستهل ولايتك مع الفريق بثلاث مباريات كلاسيكو مع ريال مدريد خلال شهر واحد: مباراة ودية في ميامي (بالولايات المتحدة) في نهاية تموز/يوليو، ثم مباراتا الكأس السوبر الاسبانية في آب/اغسطس. هل تخشى ذلك؟

– جواب: “علينا ان نبدأ بقوة. وبكل اخلاص هذا افضل. ويشكل ذلك لدغة اضافية في تحضيراتنا. وستكون الكأس السوبر اكثر تميزا هذه السنة خصوصا لاانظر الى قيمة الفريق المنافس. وفي الواقع، ليس الامر مباريات تحضيرية، بل كأس نتنافس عليها ونريد الفوز بها. وهذا يزيد التحدي بالنسبة لي، واحب ذلك”.

* سؤال: هل ستعتمد لاعبين اساسيين من تشكيلة الفريق الرديف؟

– جواب: في كل الفرق التي مررت بها، كانت علاقتي جيدة بالمدرب المشرف على لاعبي الفريق الرديف. وبطبيعة الحال، لاعبو الفريق الرديف هم مبدئيا اولئك الذين على استعداد للعب مع الفريق الاول، ولا بد لنا من الاستعانة بأحد منهم”.

* سؤال: هل تتوقع فرض فترة من الراحة على الثلاثي الهجومي: ميسي – سواريز – نيمار؟

– جواب: “اعرف اهمية هؤلاء اللاعبين بالنسبة الى الفريق، واعرف ايضا اهمية مشاركتهم في كل المباريات طوال الموسم. وهذا امر علينا دراسته جيدا. المهم هو التعامل مع المرحلة النهائية من الموسم ب الاهداف التي نتطلع اليها وبامكانية تحقيق الفوز”.

* سؤال: هل من الصعوبة ادارة الغرور داخل غرف الملابس؟

– جواب: “انها سمة يتم الصاقها باللاعبين. عندما تريد المنافسة على أعلى مستوى، يجب ان تكون لديك شهية شخصية تدفعك لتكون الافضل. اتطلع الى ايجاد مجموعة من اللاعبين الشباب يرغبون في الفوز وتقديم افضل ما لديهم. نحن نجمل كثيرا كل هذا، اللاعبون اصحاب الملايين والاخرون. ولكنني لا اعرف الكثير من اللاعبين الذين ولدوا وهم اصحاب ملايين”.

* سؤال: ماذا يعني لك تولي تدريب لاعب مثل ميسي؟

– جواب: هذا حظ كبير بالنسبة الي، وتجربة فريدة. انه اللاعب الافضل الذي شاهدته في الملاعب. احيانا نقول ان +ليو+ ميسي وصل الى القمة، لكنه يفاجئ بالمزيد في اليوم التالي. اتمنى ان استمتع بمشاهدته وهو يلعب، وان ابذل كل ما في وسعي لمساعدته وأتمنى ان يستمر في ابهارنا”.

* سؤال: ينتهي عقده (ميسي) في 2018، وهو لم يمدده بعد. هل تشعر بالقلق من ذلك؟

– جواب: هذا الامر لا يشغلني، اذ ان المعطيات المتوافرة تشير الى تفاؤل الجميع في هذا الموضوع. المهم ان يكون +ليو+ ميسي سعيدا هنا. واذا كان الناس متفائلين، فأنا كذلك”. ( AFP )

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