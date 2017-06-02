قائد الجيش الأردني : قواتنا المسلحة لن تدخل سوريا

أنهى قائد الجيش الأردني الفريق الركن محمود فريحات الجدل الدائر حول تواجد القوات الأردنية في سوريا، مؤكدا عدم دخولها.

وخلال حضوره مأدبة إفطار مع متقاعدين عسكريين مساء الاربعاء، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة فريحات إن “القوات المسلحة لن يكون لها أي تواجد أو دخول للأراضي السورية كما يشاع ويقال عبر وسائل الإعلام المختلفة”، بحسب الموقع الالكتروني للقوات المسلحة.

وقال الموقع إن مدير الاستخبارات العسكرية قدم “إيجازا عن الأحداث العربية والإقليمية بالمنطقة وآخر التطورات على المناطق الحدودية خصوصا الشمالية والشرقية منها” مع سوريا والعراق.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعلن في 26 نيسان/ ابريل الماضي أن بلاده مستمرة في سياستها الدفاعية في العمق السوري “دون الحاجة لدور للجيش الأردني داخل سوريا”.

وقال الملك “لن نسمح للتطورات على الساحة السورية وجنوب سوريا بتهديد الأردن”.

واكدت عمان غير مرة انها لا تريد “منظمات إرهابية ولا ميليشيات مذهبية” على حدودها مع سوريا، في اشارة إلى الجهاديين وحزب الله الشيعي اللبناني الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري.

وحذر الأردن من مغبة وجود حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني قرب حدوده، وتبرز مخاوف من محاولة لايجاد تواصل جغرافي بين إيران والعراق وسوريا وحزب الله في لبنان. (AFP)

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