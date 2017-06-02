كم ينفق العالم على علاج السرطان سنوياً ؟

ذكر تقرير صادر عن معهد “كوينيليس أي إم إس”، المتخصص في تحليل سياسات التأمين الصحي في العالم، أن نفقات معالجة أمراض السرطان بلغ أكثر من 110 مليار دولار سنوياً.

وبحسب التقرير فنفقات معالجة أمراض السرطان والأدوية المساعدة، بلغت 91 مليار دولار في 2012، في حين وصلت 113 مليار دولار في 2016.

ووفقاً للتقرير فإن 46 بالمئة من تلك النفقات تم صرفها في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

وتشهدت نفقات الأدوية لأمراض السرطان خلال السنوات الخمس الأخيرة، تزايداً مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها، حيث زادت نفقات الأدوية 4.9 بالمئة الأعوام 2006- 2011، بينما ارتفعت 8.7 بالمئة خلال 2011- 2016.

وبحسب التقرير، في 2013 كانت إجراءات التصديق على عقار جديد لمرض السرطان تستغرق 10 سنوات وشهرين، بينما تراجعت تلك الفترة إلى تسع سنوات وثمانية أشهر في 2016. (ANADOLU)

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