كوريا الشمالية تطلق ” آيباد ” خاصاً بها

أصدرت شركة Myohyang IT الكورية الشمالية الحاسوب اللوحي “Ryonghung iPad” الخاص بها، وتطلق الشركة المصنعة على منتجها هذا اسم “آيباد” فقط في الإعلانات المنشورة، وفقا لـ Gizmodo.

وتم تزويد الحاسوب اللوحي بمعالج رباعي النوى 1.2 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 1 غيغابايت، أما الذاكرة المدمجة فتصل سعتها حتى 8 غيغابايت، بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم، كما تدعي الشركة المصنعة اعتمادها من قبل سلطة الترخيص المحلية.

وجاء في الكتيب المرفق بالجهاز: “يحظى Ryonghung iPad بشعبية كبيرة بين المشترين. ويمكن أن يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك قراءة مختلف مصادر المعلومات الرقمية، والعمل مع الوثائق”.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم مسبقا تثبيت أكثر من 40 تطبيق على الحاسوب اللوحي، بما فيها الآلة الحاسبة، وموسوعة الصحة وتطبيق الخدمات الطبية Good Doctor 3.0.

يذكر أن هذه ليست النسخة الأولى المقلدة من منتجات آبل في كوريا الشمالية، حيث قامت بيونغ يانغ في عام 2015 بإنتاج وحدة إلكترونية تشبه الى حد بعيد جهاز iMac.

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