مفتي موريتانيا يتحدث عن حكم زواج الرجل بالجنيات و النساء بالجان ! ( فيديو )

نشر موقع “بلوار ميديا” أحد أشهر المواقع في موريتانيا، مقطعاً مصوراً يظهر حديثاً لمفتي موريتانيا عن حكم زواج الإنسان من الجن.

وتحدث المفتي “أحمد ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن”، في الفيديو الذي نشر يوم أول أمس الأربعاء، عن أحكام الزواج بين الإنس والجن.

وقال لمرابط في اللقاء الذي عرض عللى شاشة القناة الموريتانية، إن الإمام مالك أجاز زواج رجال الإنس من نساء الجن وحرم زواج نساء الإنس من رجال الجن.

وأضاف أن “كتب الفقه تناولت الموضوع حيث نقل عن فقيه أنه لقي شيخاً من أهل القرآن وقد تزوج بـ 4 من الجنيات”.

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