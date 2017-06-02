نفاد تذاكر حفل أريانا غراندي في مانشستر خلال دقائق

نفدت تذاكر حفل موسيقي يوجه عائده لضحايا هجوم #مانشستر، بعد بضع دقائق فقط من طرحها للبيع امس الخميس.

ونجمة الحفل هي المغنية الأميركية #أريانا_غراندي التي تعرض حفلها يوم 22 مايو، في المدينة الواقعة في شمال إنكلترا لهجوم انتحاري قتل فيه 22 شخصا وأصيب 116 بجروح.

ويشارك كذلك فريق كولد بلاي والمغنون جاستن بيبر ومايلي سايرس وفاريل وليامز وفرقتا (تيك ذات) و(بلاك أيد بيز) في الحفل في ملعب أولد ترافورد للكريكيت الأحد.

وقدمت تذاكر مجانية لمحبي غراندي الذين حضروا حفلها السابق لهذا الحفل الذي سيذاع على التلفزيون البريطاني، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وستوجه إيرادات التذاكر المباعة إلى صندوق طوارئ يحمل اسم “نحن نحب مانشستر” تأسس لمساعدة أسر الضحايا والجرحى.

وقالت غراندي في بيان للإعلان عن الحفل إنها تأمل في “تكريم من فقدوا أحباءهم، ومعجبي وكل من تضرر من هذه المأساة”.

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