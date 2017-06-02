وثيقة : أمريكا تمد ” المعارضة السورية المفحوصة ” بالسلاح .. و 500 مليون حصة سوريا من موازنة البنتاغون

كشفت وثيقة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، عن تخصيص مليار و769 مليون دولار لتدريب وتجهيز قوات عراقية وسورية، في إطار ميزانية الوزارة لعام 2018.

ووفقا لوثيقة، فإن المبلغ سيخصص من ميزانية “العمليات الخارجية”، التي تبلغ 64 ملياراً.

وبحسب الوثيقة، فإن حصة العراق تبلغ ملياراً و269 مليوناً، وسوريا 500 مليوناً.

وأشارت الوثيقة إلى تدريب أكثر من 25 ألف مقاتل في سوريا لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، فيما سيتم تدريب خمسة آلاف آخرين في إطار الميزانية الجديدة.

وفي برنامج التدريب والتجهيز في سوريا، سيخصص 393 مليوناً للسلاح والمعدات، من ضمنها أسلحة ثقيلة، مثل مضادات الدروع وقاذفات الصواريخ.

وتستخدم الوثيقة عبارة “المعارضة المسلحة التي خضعت للفحص”، لوصف المجموعات التي ستحصل على السلاح. (ANADOLU)

عكس السير