وزارة الدفاع البريطانية تقول إنها أنقذت ضحيتين من ” داعش ” كان التنظيم على وشك إعدامهما في البوكمال

نشرت وزارة الدفاع البريطانية تفاصيل عملية نفذتها طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو الملكي لإنقاذ ضحيتين كان داعش على وشك إعدامهما في بلدة البو كمال بمحافظة دير الزور.

وبحسب الوثائق المنشورة، فقد كانت طائرة MQ9A التي يتم التحكم بها عن بعد تحلق في المنطقة يوم التاسع من أيار/مايو الماضي عندما رصدت قيام مسلحي داعش بجمع المدنيين في أحد الشوارع الرئيسية بالبلدة وإخراج سجينين من حافلة، ما كان يوحي بأنهم على وشك إعدامهما.

وامتنع الطاقم الذي يتحكم في الطائرة عن مهاجمة مسلحي داعش الذين كانوا وسط الأهالي، التزاما بقواعد الاشتباك البريطانية التي تضع قواعد صارمة لحماية المدنيين، لكنهم اطلقوا صاروخ جو-أرض من طراز AGM-114 على سطح بناية كانت تطل على المكان ويحرسها شخصان.

وأدت الضربة إلى مقتل أحدهما، لكنها لم تصب بشكل مباشر مسلحي التنظيم الذين كانوا يستعدون لإعدام الشخصين، إلا أنها تسببت في تفريق الموجودين في المكان، سواء من المسلحين أو المدنيين.

ولم يعرف مصير الضحيتين بعد سقوط الصاروخ.

وتزود طائرات MQ9A عادة بصواريخ AGM-114، بالإضافة لقنابل موجهة بالليزر، ويستخدمها أيضا سلاح الجو الأميركي والقوات المسلحة الإيطالية والهولندية والفرنسية. (alhurra)

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