يايا توريه باق مع مانشستر سيتي لعام آخر

أعلن نادي #مانشستر_سيتي ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم، تمديد عقد لاعب وسطه الإيفواري #يحيى_توريه سنة حتى 2018، علما أن عقده كان سينتهي هذا الصيف.

وقال توريه (34 عاما) الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب إفريقي أربع مرات، والذي التحق بالنادي الإنكليزي في 2010 “قلت سابقا أن رحلتي مع سيتي لم تنته، وكنت سعيدا عندما تلقيت اتصالا من المدير الرياضي للنادي، ثم تحدثت مع المدرب”.

وأحرز توريه مع مانشستر سيتي بطولة إنكلترا مرتين في 2012 و2014 وكأس إنكلترا عام 2011 وكأس الرابطة عامي 2014 و2016، بحسب قناة سكاي نيوز، وسجل 81 هدفا في 299 مباراة خاضها معه، بينها 24 هدفا في موسم 2013-2014.

وبعد بدء مسيرته مع أسيك أبيدجان (1996-2001)، لعب توريه في بلجيكا مع بيفيرين (2001-2004) وأوكرانيا مع ميتالورغ دانييتسك (2004-2005) واليونان في أولمبياكوس حيث توج معه بالثنائية المحلية (2005-2006)، ثم التحق بموناكو الفرنسي من 2006 حتى 2007، وخاض بعدها ثلاثة مواسم مع برشلونة الإسباني توج معه خلالها على الخصوص بالسداسية التاريخية (الدوري والكأس والكأس السوبر المحلية ومونديال الأندية ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الإوروبية) موسم 2008-2009.

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