7 منتجات تساعدك على الإقلاع عن التدخين

تتعدد الوسائل التي يتبعها الناس في محاولتهم الإقلاع عن التدخين، ويعتبر الغذاء أحد أهم تلك الأساليب.

ويعلم الجميع أن السجائر تحتوي على النيكوتين الذي يسبب الإدمان، ولذلك فإن تناول المنتجات التالية سيساعد على تنظيف الجسم من النيكوتين بشكل أسرع وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم :

1- الماء: يساعد الجسم على التخلص من النيكوتين وبعض المواد الضارة الأخرى.

2- الخضراوات: تقلل من الإدمان على النيكوتين.

3- البرتقال: يسرع عملية الاستقلاب، مما يساعد الجسم على التخلص من النيكوتين.

4- الكيوي: تحتوي على الفيتامينات أ، سي، وإي التي تقلل من تأثير النيكوتين على الجسم.

5- عصير الجزر: يحتوي أيضا على مجموعة من الفيتامينات تساعد الجسم على التخلص من المواد الضارة وأهمها النيكوتين.

6- القرنبيط الأسود: يحتوي على مواد تحمي الرئتين وتدعم عملية إعادة بناء الخلايا.

7- السبانخ: تغير من نكهة السجائر وتجعل طعمها سيئا، الأمر الذي يساعد على ترك التدخين.

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