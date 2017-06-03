أراد أن يقابل الرئيس .. إعتقال رجل بحوزته أسلحة في فندق ترامب بواشنطن

قالت السلطات الأمريكية يوم الجمعة إن طبيبا من ولاية بنسلفانيا اعتقل وبحوزته أسلحة وذخيرة في فندق ترامب الدولي في واشنطن وقال الرجل إنه أراد مقابلة الرئيس دونالد ترامب لإسقاط شركات أدوية كبرى.

وذكر بيان ووثائق من مكتب المدعي الأمريكي أن بريان مولز (43 عاما) يواجه اتهامات بحيازة أسلحة بعد أن عثرت الشرطة على بندقية ومسدس و90 طلقة في سيارته في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء في فندق ترامب الدولي الذي كان نزيلا فيه.

وأفرج قاض في محكمة كولومبيا العليا عن مولز أمس الخميس وأمره بالبقاء بعيدا عن البيت الأبيض وفندق ترامب وفقا لممثلين عن الادعاء.

ومن المقرر أن يمثل مولز أمام محكمة اتحادية في جلسة أمس الجمعة. ويواجه تهمة حيازة أسلحة بصورة غير قانونية. (REUTERS)

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