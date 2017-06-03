أساطير الكرة يستعيدون الأيام المجيدة بلقاء ودي في كارديف

يتواجد عدد من قدامى أساطير كرة القدم العالمية في #كارديف، حيث سيسترجعون الأيام المجيدة لهم بالمشاركة في مباراة ودية سيظهر فيها أسماء مثل لويس فيغو وكافو ودافور سوكر وإيان راش.

ونزل الجميع إلى ملعب صغير الأبعاد تم بناءه في المدينة الويلزية، واستمتعت بلعب كرة القدم مجموعة لطالما أمتعت العالم بما قدمته خلال حقبتها.

وحظي كل فريق بمدرب من العيار الثقيل، إذ درب لاعب ريال مدريد السابق إيميليو بوتراغينيو الفريق الذي ارتدى القميص الأزرق، بينما درب لاعب ميلان السابق رود خوليت الفريق الذي ارتدى القميص الأبيض.

كما شارك في كل فريق بعض من لاعبي كرة السلة أيضاً، ففي فريق بوتراغينيو لعب كل من خوانشو إرنانغوميث وكارميلو أنطوني، بينما لعب في فريق خوليت كل من كابيلا وجويل إمبيد المشجع العتيد لريال مدريد.

أما باقي فريق بوتراغينيو فتكون من ديفيد جيمس وميشيل سالغادو وسيليستين بابايارو وروبرتو كارلوس وجايشكا مندييتا ولويس فيغو وبردراج ميخاتوفيتش وباتريسيا بانيكو ودافور سوكر ولويس غارسيا وراي وكليرنس سيدورف وكريستيان كارمبيو وستيف مكمانمان وديكو وإيدور جوديونسن وبيلي وينغروف.

فيما حظى خوليت بأساطير مثل فيتور بايا وكافو وتشيرو فيرارا وستيفن فرويند وباتريك أندرسون وديان ستانكوفيتش ويوري جوركايف وروبرت بيريس ومارسيل ديسيلي وإيان راش ورايان غيغز وفابريتسيو رافانيلي وديفيد تريزيغيه وجيانلوكا زامبروتا وإريك أبيدال وماركو ماتيراتزي وجيريمي لينش. ( EFE )

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