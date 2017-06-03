أطفال سوريون يتلقون العلاج بمساعدة متطوعين أتراك في أنطاليا

تكفل متطوعون من ولاية أنطاليا التركية، بمعالجة 6 أطفال سوريين مصابين بحروق، وبتر لبعض أطرافهم، جراء استهداف الطائرات الحربية للتجمعات السكنية التي كانوا يقطنون فيها في سوريا.

وعقب مناشدات أطلقتها المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي، استجاب الكثير من الأفراد والمؤسسات لندائهم ومدّوا يد العون لهم.

ومن بين تلك المؤسسات، نادي بشيكطاش التركي الرياضي، الذي استأجر منزلاً لصالح هؤلاء الأطفال، ومزودة بجميع اللوازم المنزلية، إضافةً إلى رجل أعمال سعودي تكفل بتكاليف العمليات الجراحية التي خضعوا لها.

وفي حديث للإعلام التركي، قال “يشار قوجه دال” المتطوع لعلاج الأطفال، إنهم لا يتبعون أي جمعية أو منظمة، وإنما اختار هو ومجموعة من أصدقائه علاج الأطفال السوريين بمساعيهم الشخصية.

ولفت إلى أن “عمر أوزكان” طبيب جراحة التجميل، تكفّل بإجراء عمليات التجميل للأطفال الستة.

وأوضح أن الطفل “عبدو” البالغ من العمر 11 شهراً، أصيب بحروق كبيرة جراء غارات جوية استهدفت المخيم الذي كان يقطن فيه مع أسرته، وأسفرت تلك الغارة عن مقتل معظم أفراد أسرته.

وأضاف أن الطفل ظلّ في العناية المركزة لـ 8 أشهر،

وأشار قوجه دال، إلى أن أكثر من 200 طفل سوري مصابون بحالات حروق وإصابات، ينتظرون من يعالجهم في تركيا.

وأردف أنهم أجروا عمليات جراحية لخمسين طفلا سوريا جريحا من قبل، وأنهم بصدد إجراء عمليات لثلاثين طفلا في الوقت الراهن.

وتابع “مناشداتنا على وسائل التواصل الاجتماعي آتت أكلها، حيث استجاب لندائنا رجل أعمال من السعودية فضّل عدم نشر اسمه في الصحافة، وجاء شخصياً إلى أنطاليا وشاهد حالات الأطفال على أرض الواقع، والتقى الأطباء في المستشفى، وتكفّل بتمويل العمليات الجراحية لهم”. (ANADOLU)

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