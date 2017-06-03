ألمانيا : إمام مسجد يعترف يعترف بدعمه لتنظيم ” داعش “

اعترف إمام مسجد سابق يوم الجمعة أمام المحكمة العليا في العاصمة الألمانية برلين بأنه قد قدم الدعم خلال عمله كإمام لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

وقال المتهم في بداية الجلسة إنه قدم العون للعديد من أنصار تنظيم “داعش” ليقوموا برحلات لا يسمح بها القانون إلى سوريا.

ويواجه الرجل تهماً بتقديم العون في 8 حالات لجماعة إرهابية في الخارج في الفترة من يوليو/ تموز 2014 وحتى يناير/كانون الثاني 2015.

وكان الرجل قد أدين في قضية سابقة بسبب تقديمة الدعم لجماعة إرهابية وحكم عليه بالسجن عامين ونصف.وترجع خلفية ذلك إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بعد نشر خطبة للرجل على شبكة الإنترنت، ولقاء آخر تم تسجيله معه.

ويواجه الإمام السابق والذي يبلغ من العمر 31 عاماً، اتهامات في القضية الحالية بأنه استضاف في مقر سكنه في برلين أكثر من 10 أشخاص راغبين في السفر خارج ألمانيا، بالإضافة إلى الإشراف عليهم والمشاركة في تسليم بعضهم لمهربين يعينونهم على السفر إلى هناك.

وتقول عريضة الدعوى: “إن المتهم بعث بمجموعة من الأشخاص إلى التنظيم في سوريا، تمكنوا بمساعدته من الانضمام إلى صفوف مقاتلي التنظيم”.

وأوضح الرجل عبر محاميه قائلا: “الاتهامات صحيحة في جوهرها”، فقد دعم سفر مناصري التنظيم من المناطق الروسية إلى سوريا، موضحاً أنه كان في ذلك الوقت رجلا بلا ثقافة و “أعمى” على حد قوله.

وأضاف الرجل أنه منذ دخوله السجن في :2015 “ازداد بعدا عن السلفيين”.

وتستكمل المحكمة النظر في هذه القضية في التاسع من الشهر الجاري. (DPA)

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