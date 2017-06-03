ألمانيا : إيقاف مهرب أخفى في معدته كمية كبيرة من الكوكايين داخل أنابيب !

أوقفت سلطات الجمارك في مطار فرنكفورت الدولي، غربي ألمانيا، مهربا أخفى في معدته 1.3 كيلوغرام من الكوكايين.

وذكرت السلطات، أول أمس الجمعة، أن المهرب البالغ من العمر 52 عاما، أخفى نحو 70 أنبوبا مليئة بالكوكايين في معدته.

وكانت السلطات ضبطت المهرب مطلع آذار الماضي، وكشفت الأمر عندما طرحت أسئلة على المسافر المتحدر من نيجيريا خلال تفتيش حقائبه عن وجهة سفره وسبب السفر، وعندما وجدت تضارباً في إجاباته، أجرت له اختبارا سريعا للكشف عن المخدرات في حقيبة كتفه وملابسه وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية.

واعترف المسافر أنه يخفي المخدرات في معدته، وأكد فحص بالأشعة السينية هذا الاعتراف. (الشرق الأوسط)

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