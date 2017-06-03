ألمانيا : الكشف عن عدد حالات الاعتداء بدافع كراهية الإسلام في الربع الأول من 2017

كشفت الحكومة الألمانية في جواب على سؤال لكتلة حزب اليسار في البرلمان (بوندستاغ) عن عدد حالات الاعتداءات في البلاد بدوافع الكراهية للإسلام، مؤكدة أن غالبية الذين يقفون وراءها هم من اليمين المتطرف.

وذكرت صحيفة “نوين أوسنابريكر تسايتونغ” في عددها الصادر الجمعة، أن السلطات الأمنية سجلت أكثر من 200 حالة اعتداء بدوافع الكراهية للإسلام خلال الربع الأول من السنة الجارية.

ويتعلق الأمر بـ 208 حالة بالضبط كان يقف وراءها في الغالب عناصر من اليمين المتطرف.

ومن بين تلك الحالات هناك حملات تهديد وكراهية في الانترنت ضد المسلمين، مثلا ضد المحجبات أو المسلمين الرجال في الشارع، ولكن أيضا السب والقذف من خلفية نازية، إضافة إلى اعتداءات أخرى في شكل أضرار مادية ضد منازل يقطنها مسلمون. كما تم تسجيل اعتداءين بدنيين في ولاتي هيسن وبادن ـ فورتنبرغ.

وتؤكد هذه البيانات تراجع الاعتداءات بدوافع العداء للإسلام إلى مستوى ما كان عليه الأمر قبل موجة تدفق اللاجئين قبل عامين. وتم تسجيل نفس التراجع يشأن عدد التظاهرات والتجمعات المعادية للإسلام والتي بلغت 32 تظاهرة حاليا مقابل 80 تظاهرة عام 2016. (Deutsche Welle)

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