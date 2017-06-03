ألمانيا : دراسة تؤكد ارتفاع نسبة تعرض الأطفال لأمراض نفسية و مشاكل في اللغة و النطق بسبب استخدامهم للأجهزة الذكية

أفادت دراسة ألمانية حديثة، بأن استخدام الأطفال في عمر مبكر للهواتف الذكية، يمكن أن يشكل أمراضاً لهم، كما يمكن أن ينعكس استخدامها من قبل الأم بشكل سلبي على أطفالها الرضع.

وقالت صحيفة “فرانكفورتر تسايتونغ” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الدراسة الصادرة عن معهد كولن للأبحاث الطبية في برلين، الاثنين (29/5)، أثبتت وجود رابط بين التعرض اليومي لشاشات الأجهزة الذكية لمدة نصف ساعة للأطفال بين سن الثانية إلى الخامسة، وبين أمراض كفرط النشاط الحركي، ومشاكل في التركيز وأخرى نفسية عامة، إضافة إلى مشاكل في اللغة والنطق.

وينتقل تأثير الأجهزة الجوالة من الأم إلى أطفالها الرضع، حيث تتولد لديهم مشاكل في النوم والرضاعة، في حال كانت تستخدم هاتفها أثناء رعايتها لطفلها.

وشملت الدراسة 80 طبيب أطفال في 15 ولاية ألمانية، إضافة إلى الأهالي والأطفال الذين تم طرح أسئلة عليهم، ومن المنتظر أن تصدر تفاصيل إضافة عن الدراسة في شهر أيلول القادم.

وقالت مارلينه مورتلر، المفوضة الحكومية في المخدارت: “الدراسة تشير إلى بعد مدى العواقب التي تترتب في حال تُرك الأطفال في عالم الأجهزة الذكية، يجب أن تؤخذ تلك المشكلة على محمل الجد”.

من جهته، أكد أوفه بوشيتغ، من رابطة أطباء الأطفال، على أن تلك الأجهزة تؤثر بشكل سلبي على نمو العقل، حيث قال: “نصيحتي هي عدم إعطاء الأطفال هاتف ذكي قبل سن 12”.

عكس السير