أليغري : يجب أن نتحلى بالشراسة أمام الريال

دعا مدرب #يوفنتوس، #ماسيمليانو_أليغري، فريقه إلى التحلي بالشراسة والذكاء للتفوق على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت.

وقال أليغري، الذي يخوض فريقه ثاني نهائي في البطولة خلال ثلاث سنوات بعد الخسارة أمام برشلونة في 2015، إن ريال مدريد يدخل المباراة باعتباره المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب، لكن فريقه قادر على تحقيق المفاجأة.

وقال أليغري في مؤتمر صحافي الجمعة: “عملنا بجدية طوال العام والانتصارات التي تحققت هذا الموسم هدفها التأهل لهذه المباراة.. لكن السبت نحتاج للفوز وإدراك اللحظات التي يجب أن نهاجم خلالها والاخرى التي سنلجأ فيها للدفاع.. يجب أن نثق في قدرتنا على التتويج باللقب ويجب أن نتمتع بشراسة هجومية عندما يسمح لنا ريال مدريد بذلك”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “خوض مباراتين نهائيتين في ثلاث سنوات خطوة مهمة لكنها ليست كافية.. يجب أن نفوز ويجب أن نظهر بقوة من الناحيتين الفنية والخططية… نحن لسنا هنا لزيارة كارديف بل حضرنا للفوز والعودة بالكأس إلى إيطاليا”.

وتابع أليغري: “في 2015 تأهلنا للنهائي وكنا نستحق ذلك لكن ربما افتقدنا الثقة بشكل كاف لأننا كنا نعاني لسنوات في دوري الأبطال.. لم نتوقع الفوز لكن الآن الأمر مختلف”. ( reuters )

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