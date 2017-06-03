أمريكا تكشف عن عدد المدنيين الذين قتلتهم ” بالخطأ ” في سوريا

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجمعة، إن التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، قتل “بالخطأ” 484 مدنيا، في العراق وسوريا، منذ بدء مهامه في أغسطس/ أب 2014 وحتى إبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدرته القيادة المسؤولة عن الشرق الأوسط، بخصوص المدنيين، الذين سقطوا في غارات “التحالف”، بالعراق وسوريا في إبريل/ نيسان الماضي.

وذكر التقرير أن الفترة من أغسطس 2014 وحتى إبريل الماضي، شهدت 21 ألف و35 غارة لـ”التحالف” في العراق وسوريا.

وأشار إلى أن “التحالف” تلقى بلاغات عن سقوط مدنيين في 440 غارة، إلا أنه وجد أن 118 فقط من تلك البلاغات “موثوقة”، ووصل عدد القتلى من المدنيين فيها إلى 484.

وكان التقرير السابق للقيادة المركزية، والذي صدر في مارس/آذار الماضي، قد أكد أن عدد المدنيين الذين قتلوا في غارات التحالف منذ بدء العمليات وحتى الشهر المذكور، بلغ 396 مدنيا.

ولفت التقرير الجديد أن 43 مدنيا سقطوا في غارات “التحالف” على العراق وسوريا خلال إبريل الماضي، في حين تم خلال نفس الشهر، التحقيق قي 47 بلاغ بسقوط مدنيين في غارات حدثت في أوقات سابقة.

وتقول مصادر محلية ومنظمات مجتمع مدني تتابع عن كثب غارات “التحالف الدولي”، إن عدد قتلى الغارات من المدنيين أكبر من ذلك بكثير.

ووفقا لموقع “Airwars” الإخباري، الذي يتابع غارات “التحالف” من مصادر محلية، فإن عدد قتلى الغارات من المدنيين يتجاوز 3 آلاف و100 قتيل.

ويقول الموقع إن العمليات التي بدأت نهاية العام الماضي لطرد “داعش” من الموصل العراقية والرقة السورية رفعت بشكل كبير عدد القتلى من المدنيين. (ANADOLU)

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