إرتفاع مبيعات السيارات في ألمانيا رغم تجدد فضيحة العوادم

سجلت مبيعات السيارات في ألمانيا ارتفاعا كبيرا خلال أيار الماضي، رغم التراجع الجديد في الطلب على السيارات التي تعمل بمحركات ديزل «سولار» في أعقاب فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم التي ضربت مجموعة «فولكس فاجن» الألمانية أكبر منتج سيارات في العالم.

وبحسب هيئة النقل بالسيارات الاتحادية الألمانية، فإن عدد السيارات الجديدة المسجلة في ألمانيا خلال مايو الماضي زادت بنسبة 12.9% إلى 323952 سيارة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

جاءت زيادة مبيعات السيارات بالتزامن مع ارتفاع الأجور وانتعاش سوق العمل وتراجع معدل البطالة إلى مستوى قياسي في ألمانيا.

في الوقت نفسه، تراجعت حصة السيارات التي تعمل بمحركات ديزل من إجمالي مبيعات السيارات الشهر الماضي إلى 40.4% فقط مقابل 46.3% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

يأتي ذلك فيما تكافح مجموعة “فولكس فاجن” للخروج من تداعيات فضيحة تزويد سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل ببرنامج كمبيوتر معقد لتقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية. وقد اعترفت المجموعة بالفضيحة في سبتمبر 2015 وأشارت إلى وجود البرنامج في حوالي 11 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم. (DPA)

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