إيفانكا ترامب تنشر صورة تاريخية لمؤسس السعودية مع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت

نشرت ايفانكا ترامب، إبنة الرئيس الأمريكي ومستشارته، السبت، صورة تاريخية تجمع الملك السعودي الراحل، عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الأمريكي الراحل، فرانكلين روزفلت.

وعلقت إيفانكا على الصورة قائلة “خلال الرحلة الخارجية للرئيس ترامب الأسبوع الماضي .. أعجبت بهذه الصورة التاريخية للاجتماع الأول للرئيس روزفلت مع الملك السعودي عبد العزيز عام 1945”.

وتظهر ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصورة، التي نشرتها في صفحتها الشخصية على موقع “انستغرام”، مع زوجها جاريد كوشنر وهما يشاهدان صورة تاريخية للزعيمين خلال لقائهما الشهير عام 1945.

وعبد العزيز آل سعود، هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها. (RT)

الأمير مقرن يشرح لإيفانكا طريقة هز فنجان القهوة

عكس السير