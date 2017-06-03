الجيش الأردني : ” التصدي لإرهابيين قادمين على دراجات نارية من الأراضي السورية “

قالت قناة العربية إن قوات الجيش الأردني صدت، السبت، هجوماً على مواقع أمامية حدودية قبالة مخيم #الركبان في #سوريا .

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بحسب ما نقلت القناة، أنه “صباح السبت حاولت ثلاث دراجات نارية يستقلها مسلحون من التنظيمات الإرهابية قادمة من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، استهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود بالقرب من مخيم الركبان، واشتبكت دوريات حرس الحدود معهم، ودمرت الدراجات الثلاث، وقتلت المسلحين، فيما أصيب أحد أفراد دوريات حرس الحدود إصابة طفيفة بيده، وتم تقديم الإسعافات اللازمة له، وحالته العامة مستقرة”.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية بكافة تشكيلاتها وصنوفها “ستردع بالقوة وبلا هوادة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الأردن واستقراره”.

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