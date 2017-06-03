الحكم على صاحب مطعم في باريس باع فيديو هجوم إلى صحيفة بريطانية

أصدرت محكمة فرنسية حكما بالغرامة بحق صاحب مطعم في #باريس تعرض لهجوم إرهابي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وذلك لبيعه، دون إذن، شريط فيديو الهجوم، إلى صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقررت المحكمة أن ديميتري محمدي، صاحب مطعم “كاسا نوسترا” ، يتحمل المسؤولية عن تسليم شريط الفيديو إلى شخصية غير مخولة، وتركيب كاميرات المراقبة بصورة غير مشروعة.

وينبغي على محمدي، بموجب الحكم الصادر بحقه، دفع غرامة بقيمة 10 ألاف يورو، بينما حكم على شخصين توسطا بين صاحب المطعم والصحيفة، بدفع 5 ألاف و1.5 ألف يورو على التوالي، طبقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم، وعلاوة على ذلك، حكم على المتهمين الثلاثة بدفع 6 ألاف يورو إلى 5 مواطنين ظهروا في شريط الفيديو تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.

من جانبه، كان محمدي، وهو من أصول جزائرية، ينفي طوال محاكمته ضلوعه واستفادته من تسليم شريط الفيديو الذي يظهر زوار المطعم وهم يبحثون عن ملجئ آمن تفاديا لرصاص المهاجم، غير أن المحكمة كشفت أن صاحب مطعم “كاسا نوسترا” اكتسب 50 ألف يورو مقابل الشريط.

وأثارت هذه المعلومات موجة انتقادات موجهة إلى محمدي داخل المجتمع الفرنسي، وقرر عمدة باريس الامتناع عن دفع 40 ألف يورو إلى المطعم تعويضا عن الأضرار التي لحقت به من جراء الهجوم.

من جانبها، رفضت صحيفة “ديلي ميل” الاعتذار عن نشر الفيديو، موضحة أن هذه الخطوة اتخذت إنطلاقا من مصالح المجتمع.

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