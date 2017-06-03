الذهب يسجل أعلى مستوى في 6 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع بعد بيانات أمريكية مخيبة للآمال بشأن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ضغطت على الدولار وأدت إلى تقليص التوقعات بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن نمو الوظائف الأمريكية تباطأ في مايو أيار وأن الزيادة في الوظائف في الشهرين السابقين لم تكن بالقوة التي جرى الإعلان عنها من قبل مما يشير إلى أن سوق العمل تفقد زخمها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 1277.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1934 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ 21 أبريل نيسان عند 1279.10 دولار للأوقية ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع.

وزاد المعدن الأصفر 0.8 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1280.20 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاديوم اثنين بالمئة إلى 839.75 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2014 عند 843.10 دولار للأوقية في وقت سابق من يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة 1.7 بالمئة إلى 17.54 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من شهر بينما زاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 949.60 دولار للأوقية لكنه اتجه صوب اختتام الأسبوع على انخفاض. (REURTERS)

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