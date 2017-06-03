السعودية : شرطة الرياض تسيطر على مخمور حاول التعدي على رجال الأمن

سيطرت دوريات أمن منطقة الرياض على شاب سعودي (35 عاماً)، في حالة سكر بعد محاولته صدم فرقة دوريات الأمن ومحاولة دهس طاقهما، بعد إشهار سلاح ناري عليهم.

ونقلت صحيفة الرياض عن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، العقيد فواز الميمان “أنه أثناء قيام إحدى فرق دوريات الأمن بمهامها شرق العاصمة الرياض، صباح يوم الجمعة 7 رمضان 1438هـ، اشتبهت بمركبة من نوع نقل، وبتوجيه قائدها بالتوقف للتحقق من وضعه رفض وقام بمحاولة ارتكاب الفرار ومحاولة صدم الفرقة ودهس طاقمها وإشهار سلاح ناري من نوع مسدس”.

وقال الميمان إنه جرى التعامل معه حسبما يقتضيه الموقف، واتضح أنه بحالة سُكر، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري نوع مسدس مُعمّر بعدد (9) طلقات حية وعدد (6) حبات يشتبه أن تكون مخدرة، وبالتحقق من وضع المركبه تبين أنها مسروقة ومعمم عنها.

وتم تسليم الشخص والمضبوطات لمركز الشرطه المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم.‎

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