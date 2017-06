النجم الأمريكي فان ديزل يفكر في تجربة الصيام تأثراً بصديقه المسلم

كشف الممثلُ الأميركي #فان_ديزل عن إعجابه بـ #شهر_رمضان وفكرة #الصيام، مشيراً إلى أنه قد يقوم بالتجربة متأثراً بأحد أصدقائه المسلمين.

وظهر الممثل البالغ من العمر 49 عاماً في كليب قصير مصور على موقع #إنستغرام مع مغني الراب المغربي الأصل كريم خربوش المعروف عالمياً باسم French Montana، قالا فيه أنهما متواجدان في حي ماليبو بكاليفورنيا، حيث يحضران لعمل فني سوية قبل يوم واحد من بدء شهر رمضان الفضيل.

وقال بطل سلسلة The Fast and the Furious في المقطع “نحن في جلسة عمل أخرى، قبل مناسبة مهمة وهي بدء شهر رمضان، وأنا فخور أن أخي هنا -مشيراً إلى مونتانا- سيصوم رمضان، وقد أفعل ذلك أيضاً متأثراً به.

بينما علّق مونتانا أنه يحاول إقناع أخيه ديزل بالقيام بذلك، وفق ما اوردت هافينغتون بوست عربي، فقال ديزل رداً على ذلك إن “مفهوم رمضان قوي جداً، وربما يكون مفيداً لأي شخص في هذه الحياة أن يجرب الانضباط لفترة، فهي تجربة تعيد شحن الإنسان، وتعالجه”.

الجدير بالذكر أن العديد من مشاهير هوليوود، توجهوا لمعجبيهم بالتهنئة بحلول شهر رمضان لعام 2017، ومنهم المغنية الأميركية نيكي ميناج التي استجابت لطلب أحد معجبيها على موقع تويتر.

كما وجهت عضوة فرقة Fifth Harmony المغنية الأميركية لورين جورغي، تهنئة عذبة للمسلمين أكدت لهم أنهم جزء جميل من نسيج المجتمع.

بدوره تمنى لاعب كرة القدم الأميركي كولن كبرنك لكل الصائمين رمضانًا سعيدًا.

ولم تفت هذه المناسبة الممثلة الأميركية ليندسي لوهان، التي أشيع عنها أكثر من مرة اعتناقها الدين الإسلامي، فوجهت تهنئة عبر حسابها على إنستغرام، دفع العديد من معجبيها للتساؤل عما إذا كانت ستخوض تجربة الصيام.

