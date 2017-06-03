بالفيديو .. ” دلافين ” تتفاعل مع شاشة تعمل باللمس تحت الماء

في إطار بحث يهدف لدراسة سلوك #الدلافين، صمم مجموعة من الباحثين في ولاية #ماريلاند الأمريكية شاشة تعمل باللمس تحت الماء تسمح للدلافين بالتفاعل معها.

نشر تسجيل مصور على موقع يوتيوب الإلكتروني، يظهر الدلافين وهي تلعب لعبة “واك أمول” عبر لمس أسماك موجودة على الشاشة، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد عمل باحثون من جامعة روكفلر، وكلية هنتر في مدينة بالتيمور معاً لتصميم شاشة تعمل باللمس بلغ حجمها 8 أقدام لاختبار مقدرة الدلافين على التفاعل.

وتتميز الشاشة باحتوائها على “تطبيقات صديقة للدلافين” للسماح للدلافين بالتفاعل مع نظامها السلس الذي يتعقب حركات الدلافين بصرياً.

وقال عالم الفيزياء الحيوية مارسيلو ماغناسكو: ” كان من الصعب إيجاد طريقة آمنة بشكل تام لدراسة السلوك التفاعلي للدلافين. إلا أن هذه الشاشة أتاحت لنا فرصة فريدة للقيام بهذه الدراسة”

وأضاف: ” في الماضي كان من الصعب مواكبة سلوك الدلافين، فهي ذكية جداً، ولكن نظام الشاشة التفاعلي سيساعدنا على متابعتها بشكل أفضل”

وقالت ديانا ريس، أستاذة جامعة روكفلر: “نأمل أن تكون هذه الشاشة المتطورة من الناحية التكنولوجية مثرية للدلافين، وأن تثري علمنا من خلال فتح نافذة على عقل الدلافين”.

وأضافت: “إن إعطاء الدلافين فرصة للاختيار والتحكم، يسمح لنا بالتعرف على طريقة تفكيرها، ويمكن أن يساعدنا في فك رموز اتصالاتها الصوتية”.

من الجدير بالذكر بأن العلماء قاموا باعداد جهاز تعقب متطور يتابع تسجيل سلوك الدلافين، وطريقة تفاعلها مع التكنولوجيا الحديثة.

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