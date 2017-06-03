بالفيديو .. سعودي يوثق جمع عامل نظافة امتهن التسول لمبلغ كبير خلال ساعات

تشهد المملكة العربية #السعودية في شهر رمضان ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتسولين، حيث تنتهز بعض العمالة الوافدة عواطف المواطنين وتتسول في الشوارع، طمعًا في مزيد من #المال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حديث مواطن مع أحد عمال النظافة، الذين يمتهنون التسول إضافة لعملهم، وقد جمع مبالغ كبيرة من وقوفه أمام الإشارات ليستجلب عطف المارة.

وأبرز المقطع، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، المواطن وهو يمسك بمحفظة العامل وفيها 140 ريالًا، حيث سأله المواطن عن الوقت الذي جمع فيه المبلغ، فقال إنه جمعها خلال 3 ساعات فقط بعد أن تمكن من استعطاف المارة وسائقي السيارات.

وتقوم السلطات في المملكة بحملة ممنهجة لمكافحة ظاهرة التسول، حيث تمكنت من ضبط 255 من الرجال والنساء، الذين يمارسون هذه المهنة، خلال شهر رمضان فقط.

عكس السير