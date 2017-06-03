بالفيديو .. ضبط طن من ” حشيشة الكيف ” في لبنان مخبأ بطريقة غريبة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في #لبنان، إحباط محاولة تهريب آلية ثقيلة تحتوي على مواد مخدرة “حشيشة الكيف” إلى خارج الحدود اللبنانية.

وقالت المديرية، في بيان وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم : “نتيجة للاستقصاءات والتحريات المكثفة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة #المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، عن قيام أحد كبار تجار المخدرات بمحاولة تهريب آلية ثقيلة (مدحلة أسفلت)، يحتمل احتواؤها على مواد مخدرة إلى خارج الحدود اللبنانية، عبر منطقة وادي خالد”.

وتمكن عناصر مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في الشمال من تحديد مسار الآلية وضبطها. وعثر بداخلها على أكثر من طن من مادة “حشيشة الكيف”، تقدر قيمتها بحوالي مليوني دولار أمريكي.

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