بوتين : هل ارتكب الأسد أخطاء ؟ .. نعم يحتمل ذلك و لكننا ندافع عن مؤسسات الدولة السورية لا عنه !

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، إن روسيا تدافع عن سوريا كدولة، وليس عن رئيسها، بشار الأسد، شخصياً.

وأضاف على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: “إننا ندافع بالدرجة الأولى عن مؤسسات الدولة السورية وليس عن الرئيس الأسد، ولا نريد أن يتشكل في سوريا وضع مشابه لما تمر به ليبيا أو الصومال أو أفغانستان، حيث تتمركز هناك قوات الناتو على مدار سنوات طويلة، لكن الوضع لم يتغير نحو الأفضل،” حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية “تاس”.

وعلّق بوتين عن الأسد: “هل ارتكب الأسد أخطاء؟ نعم، يُحتمل ذلك، عدد من الأخطاء. ولكن الناس التي تعارضه، هل هم ملائكة؟ أعني أن هؤلاء الذين يقتلون ويُعدمون الأطفال ويقطعون رؤوسهم؟”

وحول اتهام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية، قال بوتين إن تلك الاتهامات “لا أساس لها”، وأَضاف أنه لم يهتم أحد بتأييد اقتراح روسيا بإجراء تحقيق في الأماكن التي حُمّلت فيها الأسلحة الكيماوية على متن الطائرات أو الأماكن التي يُزعم أن استهدفها النظام، متابعاً: “رفضوا ذلك. لا أحد يريد ذلك. كان هناك الكثير من الحديث ولكن دون أي إجراءات فعلية.”

وشدد بوتين على أن دمشق لا تمتلك أسلحة كيماوية وأن “الأسد لم يستخدم ذلك السلاح قط.” (CNN)

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