تجدد المعارك بين الحوثيين والقوات السعودية على الشريط الحدودي

بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، سقط قتلى وجرحى، الجمعة، في معارك بين جماعة أنصار الله “الحوثيين”، والقوات #السعودية على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن نائب أمير منطقة الرياض، محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أدى، صلاة الميت على أحد الضحايا النقيب محمد بن عيد السبيعي، وذلك بجامع الراجحي، في العاصمة الرياض.

ووفقا للوكالة، فان الجندي السعودي، الذي ينتسب إلى قطاع القوات البرية، “قتل في ميدان الشرف والكرامة دفاعاً عن دينه ثم مليكه ووطنه”، في إشارة إلى الحدود الجنوبية للمملكة التي تشهد معارك مع “الحوثيين”.

ولم تحدد الوكالة تاريخ مقتل الجندي أو اسم المنطقة التي سقط فيها، أو ملابسات مقتله.

وفي المقابل، أعلن “الحوثيون”، الجمعة، مقتل مواطن من منطقة “آل الشيخ”، في مديرية “منبه” الحدودية، جراء إطلاق حرس الحدود السعودي النار.

وذكرت وكالة “سبأ” للأنباء (تابعة للحوثيين)، عن مصدر أمني لم تسمه، أن إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة 4 آخرين بجروح متفاوته.

وفيما تحدث “الحوثيون” عن استهداف تجمعات للجيش السعودي في منطقة “جازان” و”عسير” جنوبي السعودية، بقصف مدفعي، أشارت الوكالة، إلى أن طيران التحالف شن غارة على منطقة “مندبة”، في مديرية “باقم” الحدودية، خلفت أضراراً مادية فقط في منازل المواطنين. (ANADOLU)

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