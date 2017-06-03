تركيا : خمسيني سوري ينتحر ” شنقاً ” في حديقة .. و الأسباب مجهولة ( فيديو )

قالت وسائل إعلام تركية، إن لاجئاً سورياً أقدم على الانتحار عبر شنق نفسه، في مدينة قونيا، اليوم السبت.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن السوري أحمد الأحمد (51 عاماً) شنق نفسه في حديقة، بمنطقة “سلجوقلو”، وسط المدينة.

وأفاد الإعلام التركي، نقلاً عن الشرطة، أن عاملاً كان يقوم بأعمال السقاية شاهد الأحمد معلقاً على شجرة، ليتم إخطار الإسعاف الذي قدم وأكد وفاة الرجل.

وقام الأحمد بشنق نفسه باستخدام سلم خشبي صعد به الشجرة.

ونقلت جثة السوري إلى المشفى، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادثة.

عكس السير