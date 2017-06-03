تقلص السيولة في سوق المال السعودية إلى 3 بلايين دولار

واصلت «سوق المال السعودية» (تداول) أداءها المتراجع نتيجة تقلّب أسعار الأسهم وعزوف المتعاملين عن الشراء، لتتقلص السيولة المتداولة في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك إلى 10 بلايين ريال (2.67 بليون دولار) في مقابل 13 بليون ريال (3.5 بليون دولار) في الأسبوع السابق بتراجع نسبته 23 في المئة.

وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 24 في المئة إلى 852 مليون سهم في مقابل 763 مليون سهم، نُفذت من خلال 246 ألف صفقة في مقابل 319 ألفاً بانخفاض 23 في المئة، هبط معها متوسط الصفقة بنسبة 0.86 في المئة إلى 2371 سهماً. وبضغط من تدني الأسعار، أنهى المؤشر العام للسوق تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 6863.62 نقطة، في مقابل 6871.72 نقطة الخميس من الأسبوع السابق بتراجع 8.10 نقطة نسبته 0.12 في المئة، لترتفع خسارة المؤشر منذ بداية السنة إلى 4.81 في المئة، تُعادل 347 نقطة.

ومن أصل 173 شركة جرى تداول أسهمها، هبطت أسعار أسهم 116 شركة بينما زادت أسعار أسهم 56، واستقر سهم «اتحاد اتصالات» عند 20.57 ريال ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.621 تريليون ريال (432 بليون دولار)، بتراجع 3 بلايين ريال (856 مليون دولار) نسبته 0.18 في المئة.

وفي أداء القطاعات، خالفت 7 قطاعات اتجاه السوق المنخفض بعد زيادة مؤشراتها، كان أكثرها ارتفاعاً مؤشر إنتاج الأغذية الذي وصل إلى 3.51 في المئة أو 5412 نقطة، تلاه مؤشر الرعاية الصحية الذي زاد 1.33 في المئة، ثم مؤشر تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.07 في المئة، تبعه مؤشر الصناديق العقارية المتداولة الذي ازداد بنسبة 0.69 في المئة.

وفي المقابل، تراجعت مؤشرات 13 قطاعاً من السوق، أكبرها خسارة مؤشر الإعلام الذي انخفض بنسبة 2.61 في المئة إلى 4178 نقطة، تلاه مؤشر المرافق العامة الهابط إلى 4839 نقطة بنسبة 2.41 في المئة، ثم مؤشر السلع طويلة الأجل الذي تدنى 2.37 في المئة إلى 4295 نقطة.

وفي نهاية تعاملات الأسبوع، صدّر صندوق «تعليم ريت» قائمة الرابحين في السوق، بعد ارتفاع سعره بنسبة 33 في المئة إلى 13.30 ريال من تداول 162 ألف وحدة في الأيام الثلاثة الأولى لإدراجه في سوق المال، تلاه سهم «الأسماك» الذي زاد إلى 28.13 ريال بنسبة 14.68 في المئة. وسجّل سهم «نماء للكيماويات» أكبر خسارة في السوق نسبتها 11.38 في المئة ليصل إلى 15.34 ريال من تداول 2.2 مليون سهم، فيما تراجع سهم «ملاذ للتأمين» بنسبة 9.05 في المئة ليسجل 18.06 ريال. وتصدّر سهم «سابك» السوق لجهة السيولة المتداولة، إذ بلغت 1.7 بليون ريال شكلت 17 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 120 مليون سهم نسبتها 21 في المئة من الكمية المتداولة، وتراجع سعره خلالها بنسبة 0.49 في المئة إلى 14.12 ريال.

إلى ذلك، أصدر «مجلس هيئة سوق المال» قراره المتضمن رفع تعليق تداول سهم شركة «الباحة للاستثمار والتنمية» بدءاً من (السبت)، وذلك بعدما أعلنت الشركة في 11 من الشهر الماضي انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 15.7 في المئة من رأس مالها. يُذكر أن الهيئة قررت تعليق تداول سهم شركة «الباحة للاستثمار والتنمية» في «تداول» حتى تُعدّل الشركة أوضاعها المالية. وحققت «الباحة» أرباحاً صافية في الربع الأول من السنة بلغت 5994 ريال، في مقابل 9141 ريال للفترة ذاتها من عام 2016 بتراجع 34 في المئة، وفي مقابل 7398 ريال للربع السابق بتراجع 19 في المئة. وبلغ الربح 147.4 ألف ريال في الربع الأول من السنة، في مقابل 125 ألف ريال بزيادة 18 في المئة. (alhayat)

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