جبل جليدي ضخم يقترب من انفصال خطير عن ” أنتاركتيكا “

حذر علماء بريطانيون، من أن جبلا جليديا ضخما في القارة المتجمدة الجنوبية ” #أنتاركتيكا ” يقترب بشكل خطير من الانفصال.

وقد تمدد صدع كبير في الجرف الجليدي “لارسن سي” بمقدار 10.6 أميال خلال 6 أيام فقط، ويدرس العلماء فيما إذا كان هذا النمو الكبير في حجم الصدع قد تأثر بالتغير المناخي.

وأوضح العلماء في #جامعة_سوانزي البريطانية أن عملية الانفصال هذه قد تشكل أكبر جبل جليدي بمساحة 1900 ميل مربع، ليكون أحد أكبر الجبال الجليدية في العالم، وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وأضافوا أن “الانفصال سيغير بشكل أساسي المنظر الطبيعي لشبه جزيرة أنتاركتيكا”.

ويخشى علماء من أن فقدان الجروف الجليدية حول القارة المتجمدة سيسمح لمياه الأنهار الجليدية بالانزلاق على نحو أسرع نحو البحر مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بفعل الاحتباس الحراري، الأمر الذي سيزيد مناسيب المياه في البحار حول العالم.

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