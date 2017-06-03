داني ألفيس : برشلونة ندم على رحيلي

قال ظهير #يوفنتوس الإيطالي، البرازيلي #داني_ألفيس، إن #برشلونة الإسباني ارتكب خطأ لأنه تركه يرحل قبل أن ينتقل لفريق “السيدة العجوز”.

وكشف ألفيس في مقابلة لموقع “theplayerstribune” إنه قال لمسؤولي النادي الكاتالوني الذي لعب بقميصه في الفترة من 2008 وحتى 2016: “في النهاية سوف تفتقدونني.. لم أقل هذا وأنا أقصد أنهم سيفتقدون لاعباً.. فالبرسا يتمتع بالكثير من اللاعبين المذهلين وإنما كنت أقصد أنهم سيفتقدون روحي”.

وتابع اللاعب البرازيلي: “هل افتقد مسؤولو النادي للاحترام معي؟ نعم ارتكبوا خطأ لانهم تركوني أرحل ولكنهم لن يعترفوا بهذا الخطأ أبدا”.

وعن مدربه السابق في البرسا والمدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، قال ألفيس: “عند الحديث عن الكمبيوتر يجب ذكر ستيف جوبز وعن كرة القدم بيب، إنه عبقري، أقولها مجدداً عبقري، بيب يقول لك ماذا سيحدث في المباراة قبل أن يحدث”.

وعن الأرجنتينيين ليونيل ميسي (زميله السابق في البرسا) وزميله الحالي في يوفنتوس باولو ديبالا، قال: “الحياة عبارة عن دائرة.. لا يمكنني الابتعاد عن هؤلاء الأرجنتينيين.. في البرسا التقيت بميسي وفي اليوفي معي ديبالا.. العبقارة يلاحقونني من كل الجهات.. في أحد التدريبات شاهدت شيئاً في ديبالا كنت شاهدته في ميسي من قبل، لم يكن فقط ملك الموهبة البحتة بل كان يجمع بين هذا والرغبة في السيطرة على العالم”. ( EFE )

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