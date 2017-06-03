روسيا و تركيا تتفقان على تفاصيل تسليم صواريخ اس-400

اتفقت روسيا وتركيا على كافة الجوانب الفنية للصفقة الخاصة بتوريد منظومة اس- 400 الصاروخية، وأن المناقشات الحالية تتعلق بالقضايا المالية، حسب ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة روستيك سيرغي تشيميزوف.

وقال تشيميزوف للصحفيين السبت، على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، “إنه فيما يتعلق بمنظومة اس – 400، فإن المناقشات جارية، وتم الاتفاق بالفعل على كافة القضايا الفنية، وأن المناقشات الحالية تتعلق بالقضايا المالية، وأن الجانب التركي يسعى للحصول على قرض”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مؤخرا نية بلاده تزويد أنقرة بمنظومة صاروخية متطورة من طراز اس – 400.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو قد صرح في الثامن والعشرين من شهر نيسان/ ابريل أن موسكو وانقرة توصلتا إلى اتفاق حول شراء منظومات الدفاع الجوي من طراز اس – 400 وأن المفاوضات تدور حول الانتاج المشترك والاسعار.

ويشار إلى منظومة اس – 400 قادرة على اعتراض جميع أنواع الأسلحة الجوية الحديثة، بما في ذلك الطائرات الحربية من الجيل الخامس، فضلا عن الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على مسافة أقصاها 250 ميلا تقريبا. (DPA)

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