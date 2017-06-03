روما يحسم موقفه بشأن انتقال محمد صلاح إلى ليفربول

رفض فريق #روما الإيطالي عرضا من #ليفربول الإنكليزي لضم لاعبه المصري محمد صلاح، مقابل 28 مليون جنيه إسترليني بحسب ما كشفت مصادر قناة سكاي نيوز.

وكانت صحيفة “تايمز” البريطانية قالت إن صلاح بات قريبا من الانتقال إلى ليفربول، بموجب عقد سيمتد لأربعة مواسم مقبلة، مضيفة أنه يتبقى حاليا الفحص الطبي قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

ويرغب ليفربول في تدعيم صفوفه من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين استعدادا للموسم المقبل الذي سيشارك فيه في دوري أبطال أوروبا.

ولعب صلاح، ابن نادي المقاولون العرب المصري، مع بازل السويسري وتشلسي في إنكلترا قبل انتقاله إلى فيورنتينا ومن ثم روما الإيطاليين، وتألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي بتسجيله 19 هدفا وصناعة 15 هدفا.

عكس السير