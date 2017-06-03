رياض حجاب : هيئة تحرير الشام قناع باهت لتنظيم القاعدة الذي لم يحل في أرض إلا دمرها و كان وبالاً على أهلها

قال رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، إن السوريين “بدؤوا يلمحون معالم حراك إقليمي فاعل، وتشكل تحالف عسكري واعد يتمتع بقيادة حازمة وطرح ميداني يهدف إلى رفع المعاناة عنهم بعدما أخفقت الدبلوماسية الدولية في تحقيق ذلك خلال السنوات الماضية”.

وفي حديث مع صحيفة الشرق الأوسط، كشف حجاب عن “تدفق غير مسبوق للأسلحة في سوريا، وحشود غير مسبوقة لإيران وميليشياتها، وهناك عمليات انتشار وإعادة تموضع تقوم بها سائر القوى الفاعلة، حيث لا تلوح لنا في الأفق بوادر توافق دولي على أي من المشروعات المطروحة للتهدئة أو وقف القتال”.

وتعليقاً على الأنباء التي تتحدث عن احتمالية دخول الحشد الشعبي العراقي إلى سوريا، اعتبر حجاب أن ذلك “يأتي ضمن استراتيجية إعادة تموضع شاملة تنفذها إيران في الجنوب السوري وعلى الحدود السورية – العراقية، ولا شك في أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية إيرانية تهدف إلى إفساد التوافقات الدولية لإنشاء مناطق آمنة في البلاد”.

ووصف حجاب هيئة تحرير الشام حالياً وفتح الشام سابقاً (جبهة النصرة) بأنها “أقنعة باهتة لتنظيم القاعدة الذي لم يحل في أرض إلا دمرها، وكان وبالاً على أهلها”، داعياً “جميع العناصر الخارجية إلى مغادرة بلادنا، وندعو الشباب المغرر من أبنائنا للعودة لصوت العقل ونبذ أوهام التطرف وخزعبلات الفتاوى المارقة”.

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