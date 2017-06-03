صحيفة ألمانية : الشرطة الأوربية تبدأ تحقيقاً موسعاً لضبط منتجي فيلم إباحي قام ” أطفال ” بتمثيله

بدأت الشرطة الأوربية عملية تحقيق واسعة، للقبض على منتجي فيلم إباحي قام بتمثيله أطفال، طالبة المساعدة في ضبط المنتجين بسبب قلة وضعف الأدلة التي بحوزتها.

وقالت صحيفة “شبيغل” الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تسعتين في تحقياقتها بأدلة متواضعة هي: “علبة شامبو وكيس تسوق وورق جدران” فقط، ظهرت في فيديو إباحي أبطاله أطفال، للقبض على المجرمين وتخليص الضحايا منهم.

وأنشأت الشرطة الأوربية صفحة رسمية بتلك الأدلة التي بلغ مجموعها 20، طالبة من مواطني الاتحاد الأوروبي المساعدة في الوصول إلى أصحاب الفيلم، حيث يتم الإدلاء بالمعلومات بشكل سري.

وشدد ستيفن ويلسسون، من المركز الشرطة الأوروبي للجرائم الإلكترونية، على أهمية التعرف على تلك الدلائل والقرائن، لأنها قد تكون خاصة وموجودة في بلد معين أو حتى مدينة محددة، ما يسهل القبض على الجناة.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية ضحيتين حتى الآن، بعد تحليل الفيديو وتتبع عدة معلومات وصلت إليها.

عكس السير