صحيفة كويتية : سوري ” صاحب سوابق ” أبعد من البلاد قبل 16 عاماً يعود إليها بجواز سفر مزور !

قالت صحيفة كويتية، إن السلطات الأمنية ألقت القبض على “سوري من أصحاب السوابق”، تمكن بعد 16 عاماً من إبعاده خارج البلاد، من العودة إليها مستخدماً جواز سفر مزور.

وقالت صحيفة الرأي، اليوم السبت، إن رجال أمن محافظة الفروانية، الواقعة جنوبي مدينة الكويت، ساورهم الشك حيال شخص حاول التخفي عن أعينهم وهو يتجول في منطقة “خيطان” في نهار رمضان، وبتوقيفه والاستفسار منه عن هويته، قال إنه سوري ولا يحمل إثباتاً رسمياً.

ولم يكتف الأمنيون بإفادة الشخص الذي لم يتم الكشف عن هويته، واقتادوه إلى مخفر المنطقة وأجروا له بصمة تعريفية، ليتضح بالفعل أنه من الجنسية السورية، إلا أن سجله الأمني حافل بالقضايا التي تسببت في إبعاده عن البلاد عام 2001، بحسب تقرير الأدلة الجنائية.

وبالتحقيق الأولي معه ومعرفة الطريقة التي عاد بها إلى الكويت، ذكر، وفق ما نقلت الصحيفة، أنه عاد بجواز سفر “مضروب”، مر به عبر المطار ولم يستطع أحد اكتشاف أمره، وعليه تم التحفظ عليه في مخفر منطقة خيطان، تمهيداً لمخاطبة الجهات الأمنية المختصة لإبعاده عن البلاد مرة أخرى.

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