غوارديولا : أتمنى تقليص الفجوة مع تشيلسي

قال مدرب #مانشستر_سيتي #بيب_غوارديولا، إن فريقه سيتمكن من تقليص الفارق بينه وبين المنافسين #تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الموسم المقبل للدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن احتل فريقه المركز الثالث بين فرق البطولة العشرين في الموسم المنقضي.

وقدم سيتي أداء غير مستقر هذا الموسم وفي النهاية تخلف بفارق 13 نقطة عن البطل تشيلسي وبفارق 8 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني ليفشل المدرب الإسباني في الفوز بلقب لأول مرة خلال مسيرته التدريبية.

وقال غوارديولا في لقاء مع جماهير النادي : “بطولات الدوري يكون من الصعب دائماً الفوز بها، لكنا بالطبع سنقلص الفجوة بيننا وبين تشيلسي وتوتنهام بصفة خاصة وسنسعى للاقتراب من القمة في الموسم المقبل”.

وأوضح غوارديولا أن موسمه الأول في إنكلترا لم يتطلب منه الكثير من الجهد للتكيف مع الوضع لأن “المبادئ الأساسية واحدة، والطريقة التي تريد اللعب بها واحدة”.

وبدأ سيتي بالفعل الاستعداد للموسم المقبل ودفع مبالغ كبيرة مقابل التعاقد مع المهاجم البرتغالي برناردو سيلفا من موناكو الفرنسي وحارس المرمى البرازيلي إيدرسون مورايس من بنفيكا البرتغالي بهدف تعزيز تشكيلته. ( reuters )

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