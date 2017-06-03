” غوغل ” ترفع مكافأتها الأمنية العليا إلى 200 ألف دولار

وسعت شركة #غوغل ، برنامجها لمكافآت الأمن الخاصة بنظامها التشغيلي #أندرويد بعد عدم تمكن أي من الباحثين الأمنيين من الحصول على الجائزة الأكبر الموضوعة ضمن هذا البرنامج الذي بدأته الشركة منذ حوالي عامين، وهو الأمر الذي أكده المتحدث باسم الشركة بأنه لا يوجد أحد استطاع الحصول على المكافأة الأعلى.

وكانت الشركة المسؤولة عن نظام #أندرويد لتشغيل الأجهزة المحمولة قد دفعت ملايين الدولارات للباحثين الأمنيين منذ إطلاقها لبرنامجها للمكافآت الأمنية الشامل في عام 2010، وعمل فريق أندرويد اليوم على زيادة مبلغ المكافأة لبرنامجين ضمن برامج مكافآت أندرويد، حيث ضاعف الفريق المكافأة الكبرى أربع مرات من 50 ألف دولار إلى 200 ألف دولار.

وأصبحت مكافأة الاستغلال عن بعد أو الاستغلال العادي للنظام للوصول إلى المنطقة الآمنة TrustZone توفر لصاحبها مبلغ 200 ألف دولار، بينما تضاعفت جائزة استغلال النواة من 30 ألف دولار إلى 150 ألف دولار.

ودفعت الشركة منذ إطلاقها لبرنامج مكافآت الأمان لأندرويد أكثر من 1.5 مليون دولار أميركي للباحثين الأمنيين، ونشرت اليوم أيضاً بيانات تشير إلى تلقيها أكثر من 450 تقريراً حول نقاط ضعف من الباحثين خلال السنة الثانية من البرنامج المخصص لنظام أندرويد، وارتفع متوسط الأجر خلال العام الماضي لكل باحث بنسبة 52.3 في المئة وتضاعف المدفوعات إلى 1.1 مليون دولار.

وتأمل الشركة أن تحفز هذه الزيادة في المكافآت الباحثين الأمنيين على تخصيص المزيد من الوقت في محاولة اختراق نظامها لتشغيل الأجهزة المحمولة، وفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، ونشرت غوغل خلال الشهر الماضي إحصائيات جديدة حول وجود أكثر من 2 مليار جهاز نشط شهرياً تعمل بواسطة أندرويد، وتحتاج الشركة إلى كل المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها لحماية هؤلاء المستخدمين.

ويعد برنامج المكافآت للثغرات الأمنية إضافة ممتازة إلى برنامج الأمن الداخلي الموجود لدى الشركة، حيث يساعد على تحفيز الأفراد والمجموعات للعثور على العيوب والثغرات والكشف عنها بشكل صحيح والحصول على مكافآت سخية من الشركة بدلاً من استخدامها بشكل ضار أو بيعها لأشخاص آخرين قد يستعملونها بشكل ضار.

ونشرت الشركة اليوم تحديثاً صغيراً عن استراتيجيتها الأمنية الأخيرة للتعاون مع الشركات المصنعة للأجهزة العاملة بواسطة نظامها التشغيلي أندرويد، حيث يتواجد أكثر من 100 نموذج من الهواتف التي تعمل بواسطة نظامها التشغيلي قد حصلت على التحديثات الأمنية في الأشهر الثلاثة الماضية.

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