في أمريكا .. لصوص يحرقون النقود بالخطأ أثناء محاولتهم سرقة صراف آلي

أحرق لصوص مبالغ كبيرة من الأوراق النقدية عن طريق الخطأ، أثناء محاولتهم تفجير جهاز صراف آلي في أحد شوارع ولاية #واشنطن الأمريكية، بهدف سرقة النقود الموجودة داخله.

ونشر قسم شرطة إيفيريت، صورة لجهاز صراف آلي محترق يقع أمام مصرف كوستال كوميونيتي، بعد محاولة فاشلة لمجموعة من اللصوص تفجيره تحت جنح الظلام.

وقال الضابط، أيرون سنيل، من قسم شرطة إيفيرت بأن اللصوص حاولوا حرق الواجهة الأمامية السفلية لجهاز الصرافة سعياً منهم للوصول إلى النقود، بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، بينما صرح مدير مصرف كوستال بانك، جون ديكسون، بأن المشتبه بهم فشلوا في الحصول على أية نقود بسبب احتراقها داخل جهاز الصراف الآلي.

ولا يزال رجال الشرطة، يقومون بالتحقيق والبحث الحثيث عن اللصوص، وخاصة بأن إدارة المصرف وعدت بتقديم شريط مسجل لكاميرا المراقبة للشرطة لمساعدتهم على التعرف على اللصوص.

عكس السير