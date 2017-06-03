قطر : إصابة ستة جنود قطريين بمهمة الدفاع عن حدود السعودية

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع القطرية عن إصابة ستة من منتسبي القوات المسلحة أثناء قيامهم بواجبهم ضمن قوة الواجب المدافعة عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وقالت المديرية إن الإصابات وقعت في ظل قيام القوات المسلحة القطرية المرابطة في الحد الجنوبي للسعودية بواجبها مع أشقائها في دحر قوات العدو عن أراضي المملكة.

وبدأت مشاركة قطر في التحالف العربي باليمن بعشر طائرات حربية، قبل أن تدفع بنحو ألف جندي إلى اليمن مزودين بعتاد ومعدات عسكرية حديثة لدعم العملية البرية لقوات التحالف في اليمن في سبتمبر/أيلول الماضي. (قنا – الجزيرة )

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