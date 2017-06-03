قيادي في ميليشيات الحشد الشعبي : سنصل إلى الرياض ! ( فيديو )

قال القيادي في مليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إنه سيتم تطهير المنطقة من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وملاحقتهم في كل مكان وصولاً إلى (العاصمة السعودية) الرياض، مشيرا إلى أنه موجود حاليا على الحدود العراقية السورية برفقة مقاتلين من مليشيا الحشد.

وخلال تسجيل له جرى بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه أبو مهدي المهندس تحية خاصة لمليشيا الحوثي في اليمن، وقال إنه يأمل في أن ينضم إليه الحوثيون في المعركة ضد تنظيم الدولة وصولاً إلى الرياض.

وكان زعيم مليشيا بدر القيادي بالحشد الشعبي هادي العامري، قال إن الحشد تمكن من الوصول إلى الحدود السورية غرب نينوى، وإنه سينسق مع كل الفصائل المسلحة الموجودة على حدود العراق وسوريا باستثناء من وصفهم بأنهم “صنيعة أميركية”. (aljazeera)

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