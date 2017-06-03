كم حصل نيشان مقابل مشاركته في برنامج “ رامز تحت الأرض ” ؟

كشفت مصادر عن المبلغ الذي تقاضاه الإعلامي اللبناني #نيشان، لقاءَ مشاركته في برنامج “رامز تحت الأرض”، حيث استخدمه الفنان رامز جلال كـ ”طعم للإيقاع بالضحايا”.

ووفق ما اوردت شبكة بوابة فيتو، فإنّ نيشان حصل على 400 ألف دولار تقريباً مقابل مشاركته في البرنامج.مشيراً إلى أنّه وافق على الفكرة من دون تردد، ولفت إلى أنّ علاقة قوية تجمع نيشان ورامز جلال وإدارة مجموعة ”ام بي سي”.

يُذكر أنّ نيشان يتولى في البرنامج مهمة إحضار الضيوف لإجراء مقابلة معهم قبل أن يتم تنفيذ المقلب.

وقال نيشان خلال استضافته ضمن برنامج “مجموعة انسان” الذي يقدمه علي العلياني على شاشة ”ام بي سي”إنه أراد تقديم عمل مشترك بعد أن حقق النجاح بمفرده، وكشف أنه تلقى عرضين من قنوات مصرية لتقديم برنامج حواري إلا أنه اختار الظهور مع رامز جلال.

واشار إلى أنّه لم يكن مقرراً تنفيذ المقالب مع النجوم الذين اتصل بهم مثل الفنانة السورية أصالة واللبنانية نانسي عجرم، وتابع أنه كان يعتزم إقامة حلقات خاصة معهم.

وقال “الذين اتصلت بهم أنا حر بجيبهم وبعرف إنه كيف إجوا على اسمي وكرّمهم واعطيهم المساحة التي تليق بهم وبصورهم وكراماتهم على عيني وراسي، وما كان في داعي لكل هذا اللغط الذي صار”.

وأوضح “كان علي تأمين 3 أو 4 ضيوف، بعدما نسّقت الشركة المنتجة مع 27 ضيفاً، وكان الهدف تقديم حلقات خاصة بهم”.

ورداً على سؤال حول انتقاد الإعلامي اللبناني طوني خليفة له قال “إنني لا أتهجّم على ابن بلدي وزميل في الإعلام ولن أرد عليه بشكل غير لائق”.

عكس السير